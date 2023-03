Marcelo rejeita que polémica sobre Lula afete relações com Brasil, Montenegro sacode ‘fantasma’ de Passos

“É preciso virar à esquerda.” Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a instrução para mudar o sentido da marcha na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e foi rápido na resposta: “Eu não tenho feito outra coisa senão virar à esquerda, mas há de corrigir-se isso.” Quase sempre de braço dado com a ministra brasileira do Turismo, o Presidente da República afastou a hipótese de a presença do seu homólogo brasileiro no Parlamento pôr em causa as relações entre os dois países.