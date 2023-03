Costa explica medidas da Habitação aos socialistas sem falar no arrendamento coercivo

Depois de muitas críticas, da esquerda à direita, às medidas apresentadas pelo Governo para resolver o problema da Habitação, e à forma como foram apresentadas e colocadas em consulta pública, António Costa foi a um evento do PS para explicar aos próprios socialistas “o mérito e o alcance” das suas medidas. Foi Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Municípios e da concelhia do PS de Matosinhos, que começou por admitir que, “possivelmente, nem todos tinham percebido”, daí a necessidade de primeiro-ministro e ministra da Habitação se desdobrarem em explicações.

Esta terça-feira à noite, António Costa resumiu a explicação a duas ou três ideias-chave, sem em nenhum momento referir a mais polémica das medidas, sobre o arrendamento compulsivo de casas devolutas, deixando antever que não a considera essencial a poderá cair.

A explicação, desta vez, ao contrário do que aconteceu no fim do Conselho de Ministros de dia 16, foi simples e condensada em 20 minutos: primeiro, Portugal tem apenas 2% de oferta pública de habitação, enquanto a média europeia está nos 5%. Logo, é preciso fazer aumentar esse número - e para isso está em marcha a construção de habitação com a chancela do PRR que, contudo, “demora muito tempo” a chegar ao fim, entre concursos e obras. Enquanto isso não acontece, disse Costa, o Estado “tem de trabalhar com os 98% de oferta privada de habitação” para que ninguém tenha casas a mais, desabitadas, e não as ponha no mercado. “Temos de ter soluções transitórias enquanto se constroem as soluções definitivas”, disse.

Nesse sentido, explicou o primeiro-ministro, o pacote legislativo centra-se em dois eixos: proteção das famílias que têm casas compradas ou arrendadas e estão com dificuldades em pagar; e aumentar o número de casas acessíveis para as famílias. No primeiro eixo, António Costa identificou as medidas mais “emblemáticas” para o apoio aos créditos à habitação: o apoio extraordinário na subida da taxa de juro para as famílias com rendimentos até ao 6º escalão e com crédito à habitação até 200 mil euros que estejam acima do teste de stress feito aquando da assinatura do contrato; a obrigatoriedade de os bancos oferecerem a possibilidade de taxa fixa e a isenção de mais-valias a quem vender casa para amortizar no crédito próprio ou dos filhos. Para quem tem casas arrendas, Costa elencou as restantes medidas, afirmando ter “consciência de que o mercado tem aumentado o valor das rendas e que, hoje, a taxa de esforço exigida à classe média é muito elevada”.

Nesse âmbito, além do apoio até 200 euros para famílias até ao 6º escalão que tenham uma taxa de esforço superior a 35%, e além do reforço da verba do Porta65 para os mais jovens não ficarem sem apoio “por falta de verba”, António Costa destacou ainda uma medida a que não tinha dado muito destaque em intervenções anteriores: o programa Porta65+, que visa apoiar as famílias que “tiveram quebra de rendimento, por causa de divórcios, doença ou situação de desemprego” de um ano para o outro e que não podem deixar de conseguir arrendar as suas casas.