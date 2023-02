Medina diz que "determinará o que se impuser" para garantir a "legalidade" no caso da indemnização de Alexandra Reis

Um dia depois de o Presidente da República ter dito que o ministro das Finanças deve “ponderar” as consequências do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização de €500 mil que a TAP pagou a Alexandra Reis, o gabinete de Fernando Medina emitiu um comunicado a dizer que o ministro fará o que disse Marcelo Rebelo de Sousa assim que o processo estiver concluído. “Logo que a ação inspetiva se encontre concluída e seja produzido o relatório”, escreve o Ministério das Finanças em comunicado, Medina “prontamente tornará públicas as conclusões e determinará o que se impuser para plena garantia da legalidade”. Não esclarece, no entanto, se a garantia da legalidade pode passar pela devolução da indemnização.

A notícia da SIC na sexta-feira a referir que o “projeto de parecer” da IGF confirmava “irregularidades” no processo de atribuição da indemnização a Alexandra Reis, desencadeou esta reação de Belém e depois das próprias Finanças, num momento em que a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP está a começar os seus trabalhos. O relatório da IGF será determinante para a própria CPI.

O gabinete do ministro, no entanto, sublinha que o processo ainda está em curso, porque estão a ser ouvidas as partes envolvidas. “A ação inspetiva pela IGF ainda está em curso, encontrando-se em fase de contraditório. Só após esta fase será produzido um relatório final que será enviado ao Governo”.

O caso da indemnização de meio milhão de euros pagos a Alexandra Reis para deixar de ser administradora da TAP causou vários terramotos políticos, desde a demissão da própria como secretária de Estado do Tesouro, mas sobretudo por ter levado à saída de um peso pesado do Governo, o ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos e do então secretário de Estado Hugo Mendes.

A existência irregularidades assinaláveis no relatório da IGF - para onde o Governo tem remetido sempre que alguém pede a responsabilização da administração da TAP -, pode levar a que seja posta em causa a continuação da CEO da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, em plena fase de privatização. Esse deve ser um dos sentidos da declaração do Presidente da República este sábado, quando disse que Fernando Medina “terá de ponderar exatamente as consequências do relatório”.

O próprio Marcelo Rebelo de Sousa, na qualidade de jurista e até de ex-funcionário da IGF, onde começou a carreira, disse ter “dificuldade em perceber exatamente os contornos daquela solução que tinha sido encontrada em termos de, entre aspas, indemnização, porque era uma situação de saída pelo seu próprio pé, não a cessação forçada, unilateral, de um contrato”.

Recorde-se que pouco tempo depois de ter recebido a indemnização, Alexandra Reis foi nomeada como presidente da NAV, outra empresa pública.

Ou seja, o Presidente acabou por dar a opinião e dizer que era “difícil de compreender” a decisão da TAP, apesar de a fórmula jurídica te sido encontrada pelo escritório de advogados do seu irmão, Pedro Rebelo de Sousa: “A forma que se encontrou era uma forma mista, que não era a indemnização pela cessação de contrato, nem era propriamente aquilo que podia justificar-se por direitos anteriores, difíceis de explicar”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.