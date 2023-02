Habitação. Governo põe medidas em consulta pública, mas propostas de lei só mais tarde

O Governo já pôs em consulta pública o pacote “Mais Habitação”, que fica a partir de amanhã em discussão até ao próximo dia 10 de março, mas não o fez sob a forma de propostas ou decretos de lei. Quatro dias depois do Conselho de Ministros em que deu a conhecer o novo pacote de medidas urgentes para a Habitação, vários foram os setores e personalidades que criticaram o facto de o Governo ter apresentado ideias genéricas e não propostas legislativas com o detalhe necessário para compreender as medidas, mas é isso que o Governo vai continuar a fazer: as iniciativas legislativas ainda não estão finalizadas e só serão conhecidas mais tarde, sabe o Expresso.

