Nova líder do Bloco vai ter de aprender a “criar empatia”

Figura aclamada no partido, reconhecida fora dele, aprecia­da por uma parte do eleitorado, com competências técnicas e de oratória, e um percurso cívico anterior à chegada ao Bloco de Esquerda. Além de uma “grande capacidade de trabalho”. É fácil para os bloquistas enumerar o que Maria­na Mortágua tem, e o que faz dela uma boa solução para o pós-Catarina Martins. O que Mariana não tem, “aprende-se”, acreditam agora.

“É preciso rua, é preciso empatia”, características que fizeram de Catarina uma líder marcante e não são fáceis de replicar, concede Fernando Rosas, um dos históricos do Bloco. “A Catarina aprendeu muito depressa. O futuro ou a futura coordenadora já terá treino parlamentar razoável, mas vai ter que aprender que [a luta] não é só no Parlamento. Isso adquire-se, e a transversalidade também”, acrescenta.