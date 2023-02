Marcelo aconselha PSD a não fazer da imigração um cavalo de batalha

Marcelo Rebelo de Sousa considera um erro o PSD entrar na discussão sobre imigração, pelo menos no registo em que esse debate tem ocorrido. Para o Presidente da República, o debate a quente sobre esse tema deve ser deixado para os partidos mais radicais, que cada vez mais o escolhem como bandeira política, reservando-se os partidos do centro à apresentação de propostas para uma solução global. Isto mesmo já foi partilhado pelo Presidente com dirigentes sociais-democratas e com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a quem Marcelo aconselhou a afastar-se da discussão, a menos que tenha para apresentar uma solução que inclua as várias vertentes do problema e que passam pela habitação, saúde e segurança social. “São situações tão complexas que um partido que pensa vir a ser Governo só ganha em encontrar soluções integradas para o problema, sem fazer dele um cavalo de batalha, isso é um disparate”, explicam ao Expresso no Palácio de Belém. A convicção do Presidente é que entrar na discussão “fácil” sobre estas matérias só serve para “alimentar os radicais”.

