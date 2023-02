Bloco de Esquerda vai a votos em maio: o que quer a direção e o que dizem os críticos internos

Uma claramente maioritária e subscrita por todas as figuras de proa do partido, a outra a tentar organizar-se para lhe fazer sombra. O Bloco de Esquerda vai ter na convenção de 27 e 28 de maio duas moções de estratégia para os próximos anos e, se em muitas matérias os tópicos de preparação do texto final não se distinguem, a relação com o PS e a organização interna são as principais críticas da corrente alternativa à atual direção do Bloco.

