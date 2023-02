Governo na estrada a promover o PRR na véspera de prestar contas em Belém

Ministra da Justiça visita serviços do Cartão do Cidadão “para conhecer no terreno as evoluções previstas financiados no quadro do PRR”, em Lisboa; ministro da Administração Interna visita complexo habitacional da GNR em remodelação com verbas do PRR; ministra do Trabalho assina contratos para habitação colaborativa na região de Coimbra; Marina Gonçalves, da Habitação, idem no Entroncamento; ministra da Agricultura em Portalegre; João Galamba, das Infraestruturas, em Viseu; Pedro Adão e Silva (Cultura) assiste à apresentação do projeto de requalificação do Teatro Camões com verbas do PRR; e António Costa esteve no Porto a apresentar nove agendas mobilizadoras do PRR. Na véspera da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, para o primeiro-ministro fazer um ponto da situação da execução do Programa de Recuperação e Resiliência, a ordem foi para o Governo sair à rua e promover obra.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler