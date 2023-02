E depois de Catarina? Mariana Mortágua a um passo de ser a próxima coordenadora do Bloco

Confirmada a saída de Catarina Martins na próxima Convenção do Bloco de Esquerda, agendada para maio, resta agora a pergunta mais importante: quem lhe sucede? E se há dez anos, na transição da liderança de Francisco Louçã, e depois de uma breve solução bicéfala, o partido estava dividido ao meio, desta vez há apenas um nome que se repete em todas as conversas: Mariana Mortágua. O Expresso confirmou que, como há muito se dizia, é mesmo a deputada que vai candidatar-se à coordenação do partido (sendo a mais provável sucessora de Catarina Martins).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler