Rio de Janeiro e Panamá: duas Jornadas da Juventude em que as previsões erraram

As investigações da chamada Operação Lava Jato no Brasil só começariam em março de 2014, mas, um ano antes, antes da Copa das Confederações de junho de 2013, o país já tinha iniciado uma onda de maciços protestos contra os elevados custos do Mundial de Futebol que aconteceria no ano seguinte e a favor de redirigir essas despesas para prioridades como melhores serviços públicos. Por isso, quando o Papa Francisco, eleito apenas quatro meses antes, visitou o Rio de Janeiro, entre 22 e 28 de julho de 2013, a utilização de dinheiros públicos já estava na ordem do dia. Foi a primeira JMJ de Francisco, o papa latino-americano a visitar ao país com mais católicos no mundo.

