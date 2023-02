Direita aperta: imigrantes sim, mas só com contrato de trabalho

Era a quinta das sete prioridades que Luís Montenegro definiu para a sua liderança do PSD. Tratava-se de criar um programa nacional de atração, acolhimento e integração de imigrantes para responder à falta de mão de obra no país. Mas há menos de um mês, o projeto de lei para a criação desse programa e da Agência Portuguesa para as Migrações foi chumbado no Parlamento. A esquerda acusou os sociais-democratas de quererem apenas imigrantes altamente qualificados, enquanto o Chega equiparou o projeto às propostas do BE.

O assunto voltou à ordem do dia com os casos recentes do incêndio no bairro lisboeta da Mouraria, que provocou dois mortos de nacionalidade indiana e 14 feridos. Reportando-se a esse caso, mas também aos de exploração de imigrantes em Odemira, Montenegro lamentou “profundamente” que o PS e o Governo não tivessem “aproveitado o impulso do PSD” para a criação de um programa que permitiria saber “quem precisamos e quem queremos em Portugal” e “acolher e integrar esses colaboradores no nosso desenvolvimento”.