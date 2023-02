Debates quinzenais com o primeiro-ministro regressam "em breve”, anuncia PSD

O líder parlamentar do PSD revela que só falta “afinar” alguns detalhes com o PS para o regresso dos debates quinzenais no Parlamento. Apesar de dizer que com Montenegro “não há qualquer ambiguidade” em relação ao Chega, Joaquim Miranda Sarmento recusa esclarecer o que fará o PSD se precisar do partido de André Ventura. E desvaloriza focos de tensão na bancada que lidera.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler