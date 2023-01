JMJ: polícias estão a desenvolver planos para garantir segurança

O ministro da Administração Interna disse esta terça-feira que as polícias estão a desenvolver os planos que visam garantir a segurança da Jornada Mundial de Juventude (JMJ), que se realiza em Lisboa entre 1 e 6 de agosto.

"As forças de segurança estão a desenvolver os seus planos no quadro das suas responsabilidades", afirmou aos jornalistas José Luís Carneiro, quando questionado sobre a reunião que se realizou hoje entre as forças de segurança e a Fundação JMJ, e que contou também com a presença do ministro.

O governante, que falava à margem da apresentação das recomendações intercalares da Comissão de Análise Integrada da Delinquência e da Criminalidade Violenta (CAIDCV), avançou que se tratou de "mais uma reunião de trabalho no que respeita à preparação das dimensões de segurança interna no quadro da JMJ".

O ministro esclareceu ainda que a responsabilidade da coordenação e supervisão é do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, que também esteve presente na reunião.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada, que vão contar com a presença do Papa Francisco, decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.