Helicópteros Kamov esperam “visita técnica” da Ucrânia para avaliar doação

Enquanto o Governo continua a estudar as possibilidades de contribuir com formação ou carros de combate Leopard 2 para o esforço de guerra da Ucrânia, os seis helicópteros Kamov portugueses, de fabrico russo e todos inoperacionais, continuam em Portugal. A oferta portuguesa foi anunciada em outubro pela ministra da Defesa Nacional (MDN), Helena Carreiras, mas o processo relativo às aeronaves ainda não está concluído. “Está atualmente a ser articulada entre as autoridades dos dois países a marcação de uma visita técnica de representantes do Ministério do Interior e do Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, após a qual as aeronaves poderão ser enviadas”, respondeu o gabinete da ministra da Defesa ao Expresso.

