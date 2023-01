Marcelo duvida que Governo recupere e puxa PSD e IL

Marcelo Rebelo de Sousa acha difícil António Costa recuperar do clique negativo que considera ter acontecido com o caso TAP e, embora continue a dar tempo ao Governo, espera que Luís Montenegro acelere o passo. O que faz falta, disse esta semana, é “que o Governo governe e governe melhor” e que a oposição seja “cada vez mais contundente”. O que significa que, depois de ter aconselhado Luís Montenegro a não ter pressa, Marcelo pede agora ao líder da oposição que carregue no acelerador. Não vá o relógio trocar o ciclo.

Pela sua parte, o Presidente da República não vai deixar que a crise no Governo altere o calendário que há muitos meses definiu na sua cabeça e que coloca nas eleições europeias de 2024 o momento para avaliar se a legislatura tem condições para chegar ao fim. E já tinha sido claro a afastar qualquer hipótese de dissolver o Parlamento nesta altura, considerando que, tendo o Governo um ano, o que faz sentido é pedir-lhe que governe e aproveite a “oportunidade única” que são os milhões que chegam de Bruxelas. Mas esta semana também afastou de cena a outra hipótese que alguns lhe apontam, a começar por Pedro Santana Lopes, e que passaria por sugerir a António Costa que se demitisse para o convidar a formar um novo Governo, dando-lhe a oportunidade de fazer uma megarremodelação que reiniciasse o ciclo.