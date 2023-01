Chega disponível para negociar acordo com PSD Madeira

O objetivo é ambicioso, mas o líder regional do Chega não esconde que nas regionais da Madeira o propósito é eleger um grupo parlamentar e criar condições para influenciar o futuro Governo. Miguel Castro, presidente da comissão política regional, é vigilante da natureza, quadro da Secretaria Regional do Ambiente, empresário na área da restauração e eventos e antigo militante do PSD Madeira.

“Era filiado no PSD, nunca tive cargos”, diz. E também afirma que são poucos os antigos militantes sociais-democratas nas estruturas do Chega. “A maioria não tinha qualquer filiação partidária ante­rior” e foi o partido de André Ventura a despertar-lhes o interesse pela política. São, como explica, parte daqueles que estavam “cansados da política e dos políticos” e agora estão no Chega, que nestas regio­nais, as únicas eleições de 2023, aposta forte. “A nossa intenção é, sem dúvida, eleger um grupo parlamentar. Temos de ter em conta que nunca elegemos ninguém. Não vamos ser utópicos e sonhar com a governação da Madeira.”