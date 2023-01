Secretário de Estado de Cravinho perguntou quanto custava parar a obra do Hospital Militar de Belém

Estávamos em pleno pico de pandemia, com o país confinado. Em março de 2020, dois dias depois de terem começado os polémicos trabalhos para transformar o antigo Hospital Militar de Belém em Centro de Apoio Militar para doentes com covid-19, o então secretário de Estado da Defesa quis saber quanto custava indemnizar os construtores no caso de se cancelar a obra. Segundo informações recolhidas junto de várias fontes ligadas ao processo, o valor que suscitou a iniciativa do governante era menos de metade dos €750 mil entretanto estabelecidos como limite pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, hoje ministro dos Negócios Estrangeiros — que esta semana esteve a responder sobre este assunto no Parlamento e onde regressará para mais esclarecimentos.

Apenas uma semana depois desta mensagem, seria enviado um ofício da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN) a informar o ministro dos trabalhos adicionais em curso, que faziam a obra derrapar para €1,7 milhões, como o Expresso noticiou a semana passada. No total a reabilitação custou €3,2 milhões ao erário público, quadruplicando em apenas três semanas de trabalhos.