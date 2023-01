Marcelo pede à Igreja e à Câmara que travem altar do Parque Eduardo VII e repensem altar-palco do Parque Tejo

O Presidente da República defende que se faça o que ainda for possível para diminuir os custos da Jornada Mundial da Juventude e já falou com o Bispo auxiliar de Lisboa, com o presidente da Câmara Municipal (CML), Carlos Moedas, e com o Governo, sugerindo que se repense o projeto do altar-palco e se trave a fundo um segundo palco que está previsto para o Parque Eduardo VII.

