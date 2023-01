“Impusemos limites”, “preocupei-me ao detalhe”: Moedas defende-se de gastos com a vinda do Papa, oposição ataca “falta de transparência”

É o tema da semana e, por isso, sem surpresa, voltou à agenda na reunião desta tarde na Câmara Municipal de Lisboa (CML): os custos que a cidade vai suportar com a organização da Jornada Mundial da Juventude, e em particular, o altar-palco de onde o Papa Francisco vai celebrar a missa final. A oposição em bloco atirou ao executivo PSD/CDS, acusando a equipa de Carlos Moedas de falta de transparência. Do lado contrário, o autarca insistiu que fez o que pôde para baixar os custos. E voltou a fazer referência ao diferendo que teve com o Governo no verão passado.

