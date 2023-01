Buscas em Lisboa: sete perguntas e respostas sobre o caso que envolve um histórico socialista e a gestão de Medina

O que já se sabe sobre esta investigação?

A PJ quer saber os contornos dos dois contratos assinados pela autarquia Lisboa em 2015 e 2016 com Joaquim Morão, histórico socialista e ex-autarca de Castelo Branco e de Idanha-a-Nova. Daí as buscas esta semana no departamento do urbanismo da Câmara de Lisboa. Não está afastada a hipótese de os contratos esconderem financiamento ilícito do PS, através dos denominados sacos azuis. Podem estar em causa crimes de corrupção, participação económica em negócio e falsificação.