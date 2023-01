Ministra da Defesa nega "mal-estar" com chefes, oposição critica atraso na LPM, e almirante fala de "mal desnecessário"

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, garantiu esta sexta-feira que “não existe nenhum mal-estar com os chefes militares”. A governante reagia à notícia da edição do Expresso desta sexta-feira, que dava conta do cancelamento de um almoço de Natal com os quatro chefes de Estado-Maior, por estes entenderem não haver condições para a sua realização quando o Hospital da Forças Armadas estava à beira do colapso por falta de renovação de 200 contratos com trabalhadores. A ministra também garantiu, citada pela Lusa, que "não houve qualquer atraso por parte do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)" na entrega de proposta de revisão da Lei de Programação Militar (LPM), que já devia estar em vigor, mas ainda não deu entrada no Parlamento.

