Catarina Martins em campanha com ex-ministras do PS

Francisca Van Dunem, ex-ministra da Justiça, e Alexandra Leitão, ex-ministra da Administração Pública, são duas das primeiras convidadas do novo podcast do Bloco de Esquerda. Chamado “Contra Regra”, numa referência ao teatro, de onde Catarina Martins saiu para a política, o programa é lançado na próxima segunda-feira, e será conduzido pela coordenadora do BE, e é também uma forma de o partido ganhar força fora do Parlamento, nas redes sociais, num espaço semanal em que Catarina Martins tem liberdade total para a escolha de temas e convidados. Para a primeira conversa, que o Expresso ouviu em primeira mão, escolheu Van Dunem.

“Não foram convidadas por serem ex-ministras”, garante Catarina Martins, a propósito das duas socialistas. Alexandra Leitão é chamada depois de “um artigo que escreveu sobre a extrema-direita na Europa, nas eleições francesas”, que a coordenadora do BE considerou “que dava um bom início de conversa”. E Van Dunem pela “reação interessante que teve quando o consórcio de jornalistas expôs a infiltração da extrema-direita nas forças de segurança”, com a reportagem “Quando o ódio veste farda”.