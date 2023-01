Costa cedeu a Marcelo: mecanismo para avaliação de governantes não será externo, nem envolve o Presidente

O Presidente da República discordou frontalmente da versão inicial, o primeiro-ministro aceitou revê-la e chegaram a um consenso sobre o mecanismo de escrutínio de governantes com que António Costa tenta encerrar a crise de sucessão de secretários de Estado com problemas éticos. Nem mecanismo externo, nem formal, como a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, chegou a anunciar no podcast do Expresso, na edição espe­cial da Comissão Política. O Expresso sabe que, na primeira versão, o Governo pretendia envolver o Ministério Público, o que foi “vetado” pelo Presidente. O escrutínio, afinal, será feito pelo próprio Governo e será prévio à apresentação dos nomes ao PR, como Marcelo Rebelo de Sousa sempre defendeu que devia ser.

Após uma longa reunião do Conselho de Ministros, esta quinta-feira a ministra da Presidência anunciou o novo mecanismo, que passará por um “questionário de verificação prévia à propositura de membros do Governo ao Presidente”, que deverá “ser preen­chido pelas personalidades convidadas”. O questionário será constituído por 34 perguntas e consistirá numa “ferramenta de avaliação política”, anunciou Mariana Vieira da Silva, explicando que “em face da responsabilidade política” do exercício de cargos públicos e do grau de exigência e responsabilidade exigidos aos governantes, a ideia é “robustecer o processo de verificação das condições”. Horas antes, Marcelo já tinha comentado que o que aí vinha era “condizente” com a sua posição geral sobre o assunto.