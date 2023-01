Avaliação prévia de governantes vai incluir questionário de 34 perguntas e declaração de compromisso de honra

O mecanismo prévio de fiscalização de governantes vai incluir um questionário constituído por 34 perguntas e uma declaração de compromisso de honra. Os detalhes foram avançados esta quinta-feira pela ministra Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros ter aprovado uma resolução sobre esse mecanismo.

“Face à responsabilidade política inerente ao exercício de cargos públicos e responsabilização daqueles que querem assumir funções políticas, este mecanismo adicional de escrutínio tem como objetivo robustecer o processo de verificação das condições e exigência das condições para as funções impostas”, declarou Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa.

Um documento de “verificação prévia” e uma “ferramenta de avaliação política” que visa favorecer o “escrutínio” e a “confiança dos cidadãos” no sistema democrático". Segundo a ministra da Presidência, o mecanismo “responsabiliza o indigitado perante o primeiro-ministro, mas também o próprio primeiro-ministro”, devendo entrar em breve em vigor. O objetivo é que o próximo membro do Governo a ser escolhido pelo PM já passe por este processo de verificação prévia.

Serão cinco as áreas que serão alvo de questões: atividades anteriores profissionais, cívicas ou societárias do indigitado; impedimentos ou conflitos de interesses; situação patrimonial e fiscal; responsabilidades penais ou inquéritos em curso.

A ideia é que o questionário seja respondido pelos potenciais membros do Executivo e depois enviado ao ministro da tutela, que o encaminhará para o primeiro-ministro e depois ao Chefe do Governo. “A responsabilidade é do PM, porque cabe ao PM a indicação dos nomes ao Presidente da República”, insistiu. Mas ao mesmo tempo, este instrumento frisa, permite que o futuro governante possa avaliar se reúne as “condições políticas” para o cargo, estando em causa também uma “responsabilização pessoal”.

Trata-se do segundo modelo apresentado por António Costa ao Presidente da República e é “no geral condizente” com a sua posição, após Marcelo ter discordado da primeira solução. A proposta inicial consistia num “circuito formal” e “externo” ao Governo, mas o Chefe de Estado opôs-se ao envolvimento de terceiros, remetendo a responsabilidade das escolhas de governantes ao primeiro-ministro.

Marcelo também afastou antes a hipótese de estar envolvido no processo, tendo sublinhado, em declarações aos jornalistas, que o país não tem um sistema presidencialista. A solução também contou com a oposição da maioria dos partidos, que consideraram que o Governo não podia demitir-se das duas responsabilidades nas nomeações. Só o Chega e o Livre saíram em defesa de audições prévias a governantes no Parlamento. Mas a proposta foi desde logo rejeitada ontem pelo PM, por considerar que iriam "comprimir as competências do Presidente da República”.



Foi há uma semana que Costa deu conta da intenção de criar um mecanismo prévio de avaliação dos potenciais governantes, na sequência de uma série de polémicas e saídas do Executivo. O anúncio foi feito pelo próprio durante o debate da moção de censura ao Governo no Parlamento, enquanto ainda tentava segurar a secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que nem aqueceu a cadeira e viria a demitir-se pouco depois de tomar posse.

Texto em atualização