PSD, IL, PCP e Bloco são contra mecanismo prévio de avaliação de governantes, Chega e Livre vão ter propostas

A sucessão de polémicas e saídas no Governo levou António Costa a avançar com a intenção de propor ao Presidente da República a criação de um mecanismo de avaliação prévia de governantes. O anúncio foi feito em plena discussão da moção de censura contra o Executivo, na quinta-feira, sem revelar pormenores. Um dia depois, a ministra da Presidência levantava um pouco mais do véu sobre a proposta, durante a conferência dos 50 anos do Expresso, falando num circuito “formal” e “externo ao Governo”, que não passará necessariamente pelo chefe de Estado. O objetivo, explicou Mariana Vieira da Silva, é que exista um momento antes da nomeação “para se ter acesso a informação de que o Governo não dispõe” sobre os futuros membros do Executivo. Mas a proposta divide os partidos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler