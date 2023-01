Pedronunistas criticam remodelação a olhar para dentro: "erro grave" de Costa

Em dias de grande agitação política, o silêncio é em si mesmo uma forma de expressão. É assim que está uma certa ala do núcleo pedronunista - a começar pelo próprio Pedro Nuno Santos, que viu um outro “jovem turco” como ele ocupar o seu lugar no Governo, e que viu uma discípula sua, até aqui sua secretária de Estado, ganhar vida própria. Compensação ou condicionamento? Talvez uma tentativa de ambos, mas, para os socialistas próximos de Pedro Nuno Santos ouvidos pelo Expresso, não é isso que vai travar as aspirações do mais do que assumido candidato à sucessão de Costa: até porque Pedro Nuno Santos nunca agiria contra Costa. Só depois de Costa. Até lá, serão quatro anos de “travessia no deserto”. Ou de paz podre.

