Deputados pressionam Montenegro para PSD votar a favor da moção de censura da IL

O sentido de voto do PSD na moção de censura da Iniciativa Liberal ao Governo será conhecido ao final da tarde desta terça-feira. Ao que o Expresso apurou, uma maioria dos 77 deputados sociais-democratas revê-se no texto da moção da IL e teme que “o caminho mais certo” escolhido pela direção seja a abstenção. Foi pelo menos essa indicação que o presidente do partido deu na reunião da Comissão Permanente de segunda-feira, confirmam vários deputados.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler