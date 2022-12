Um aeroporto que não decide, uma TAP que não vende: os trabalhos que Pedro Nuno deixa para o sucessor

O aeroporto de Lisboa que quis decidir, a TAP que quis vender, a habitação pública que ambicionou promover, a ferrovia que dinamizou para pôr nos carris: tudo isto Pedro Nuno Santos assumiu como missões, tudo isto deu passos, tudo isto fica para ser concretizado pelo seu sucessor na tutela das Infraestruturas e da Habitação.

Com a queda do ministro e dos dois secretários de Estado, o dossiê TAP passará para outras mãos. A última fatia de €980 milhões da capitalização de €3200 milhões acordada para a companhia aérea já foi assinada por Fernando Medina esta semana (ainda que agora seja injetada por tranches até 2024), mas a sua aplicação na empresa ficará para a supervisão do governante que vai suceder a Pedro Nuno Santos. O mesmo acontecerá com a estabilização de uma empresa em que a liderança é contestada (o SPAC, sindicato dos pilotos, pede a demissão da presidente, Christine Ourmières-Widener), e que tem os novos acordos com os trabalhadores por fechar.