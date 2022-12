TAP tem Comissão de Vencimentos, mas não foi informada sobre indemnização de Alexandra Reis

A TAP conta com uma Comissão de Vencimentos, nomeada pelos acionistas (neste caso, o Estado), que não foi informada de que uma administradora-executiva, Alexandra Reis, abandonou funções com uma indemnização de €500 mil, mais do dobro do vencimento anual que lhe atribuíra.

Um dos membros desse órgão é Pedro Ventura, ex-subdiretor-geral da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que foi para ali indicado pela Parpública, juntamente com Luís Cabaça Martins e Tiago Aires Mateus, que preside ao organismo.