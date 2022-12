Remodelação alargada: Governo prepara maior escrutínio nas escolhas

Esta não é só (mais) uma remodelação do terceiro Governo de António Costa, que nasceu marcado por “vícios originais”, como disse Marcelo Rebelo de Sousa. Com a saída de Pedro Nuno Santos do Governo — o primeiro na grelha de partida para a sucessão —, esta é “a remodelação”, como descreve um deputado socialista ao Expresso. Haverá um antes e um depois deste “caso” na maioria socialista e mesmo no partido, porque a magnitude de uma remodelação não se mede apenas pelo número de membros remodelados, mas pelo peso político de quem cai. Até por isso, para se evitarem as precipitações das últimas duas remodelações, a palavra de ordem no Governo agora é “aguardar”, deixar “assentar a poeira” e, com o Presidente da República no Brasil para a posse de Lula, deixar a remodelação para meados da próxima semana. O primeiro-ministro terá um debate de urgência na quarta-feira, a pedido do PSD, mas resta saber se nesse momento já terá anunciado as mudanças que pretende fazer no Executivo.

Ainda a pisar as brasas quentes das escolhas falhadas nas remodelações dos últimos três meses, António Costa deve avançar agora com lições aprendidas para evitar erros como a seleção de Miguel Alves para seu adjunto, que era arguido em processos como presidente da Câmara de Caminha, ou como a de Alexandra Reis para o Tesouro, a ex-administradora da TAP que recebeu uma indemnização de €500 mil e que desencadeou o furacão político desta semana.