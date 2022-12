António Costa a Balsemão: “Temos tido muito boa relação com Luís Montenegro”

António Costa acredita que nunca haverá uma solução consensual para o novo aeroporto de Lisboa, mas considera “importante” ter-se entendido com o líder do PSD sobre a metodologia a adotar. Quanto ao passado da “geringonça”, distingue entre PCP e Bloco na forma de negociar e de publicitar as negociações.

O PSD está a fazer uma oposição que o preocupa ou a oposição para si não conta, não o preocupa?

As oposições contam sempre. O que é que significa “não o preocupa”? Não percebo o sentido...

