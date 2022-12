Sondagem Expresso/SIC: Costa aguenta. PS mantém-se, PSD não descola

“Já provei que não estou cansado.” Foi assim que António Costa terminou a intervenção que fez esta quarta-feira no jantar de Natal do grupo parlamentar socialista, em Lisboa, e é isso que mostra a sondagem de dezembro feita pelo ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC: apesar de ter aumentado nos últimos três meses a percentagem de portugueses que considera “más” as medidas de combate à inflação tomadas pelo Governo, a popularidade do primeiro-ministro mantém-se positiva e o PS aguenta-se nas intenções de voto (37%). Nem a direita junta seria suficiente face à esquerda maioritária.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler