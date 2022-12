“Quem está mal habituado é o primeiro-ministro”, o novo “Dono Disto Tudo”, acusa Montenegro

Luís Montenegro voltou a falar no empobrecimento do país como a grande herança da governação socialista e questionou-se sobre as razões por que o primeiro-ministro ainda não respondeu às “12 perguntas diretas” que o grupo parlamentar do PSD lhe dirigiu sobre “a eventual intromissão no funcionamento do Banco de Portugal”. Numa intervenção de pouco mais de meia hora no jantar de Natal do grupo parlamentar, o presidente social-democrata referiu-se esta quarta-feira à entrevista da semana passada de António Costa à revista “Visão”. “Foi a confirmação em revista do teatro parlamentar”, atirou.

Servindo-se da frase que fez capa na “Visão” – “Vão ser quatro anos, habituem-se!” –, Montenegro lembrou que o primeiro-ministro estava apenas a dizer “o óbvio”. “Ou será que está a dizer às pessoas: o país está a empobrecer, habituem-se?”, indagou. “Mas nós não queremos esse hábito”, sublinhou, acrescentando que “quem está mal habituado é o primeiro-ministro”, que, prosseguiu, se transformou numa “espécie de Dono Disto Tudo”. E deixou um recado: Costa “vai ter de se habituar à nossa oposição cada vez mais enérgica”.

Na intervenção feita no Refeitório dos Frades, na Assembleia da República, o líder do PSD demorou-se nas diferentes formas de empobrecimento – para lá da “estatística aterradora” que coloca o número de pobres a ultrapassar os 4 milhões se descontados os apoios sociais. “O país também fica mais pobre quando a democracia funciona mal”, disse, exemplificando com os “mais de 20 membros do Governo que a maioria absoluta do PS impediu que viessem aqui prestar esclarecimentos”. Isto, referiu, “em pouco mais de três meses de trabalho político e legislativo”. Mas “não é de admirar porque o exemplo vem de cima”: “o primeiro-ministro não gosta de responder a perguntas, gosta de apoucar, de ter atitudes ligeiras, como na entrevista da última semana”, acusou.

Recuperando os anos em que foi líder parlamentar durante a coligação governativa PSD-CDS, Montenegro garantiu que “foram mesmo muito poucas as vezes” que os deputados votaram contra a ida de governantes ao Parlamento prestar esclarecimentos. “Éramos os primeiros a votar a favor e, às vezes, a propor”, assegurou, antes de contrapor: “Agora não, agora baldam-se ao esclarecimento.” Para o líder social-democrata, o problema é “político”, insistindo nas perguntas que “há um mês o primeiro-ministro não dá ao país”. “Eu quero perguntar-lhe porquê. Está na hora de responder”, desafiou. Mas este é “o padrão deste Governo”, com laivos de “arrogância” e “soberba” e “esta pose majestática, imperial de quem tem a maioria” – uma maioria que, “em bom rigor”, este primeiro-ministro “não queria ter”. Assim, sempre “tinha uma desculpa”, afiançou, uma vez que “ter maioria e ter de responder por ela é uma chatice”. Por isso, António Costa “tenta fugir”, avaliou Montenegro.

O líder social-democrata também deixou alguns recados “àqueles que se entretêm, do alto da sua cátedra”, a criticar a condução do seu mandato. “A esses dizemos de forma muito direta: sabemos o que estamos a fazer e não aquilo que gostavam que nós fizéssemos”, sintetizou. E falou dessa “bela acusação”, dirigida ao partido, de que a direção do grupo parlamentar está muito alinhada com a direção nacional. Montenegro confirmou-o: “Estamos muito entrosados e queremos que isso se espalhe. Todos temos o mesmo o objetivo: combater o Governo socialista.” E até definiu o objetivo de passar de 77 deputados para “pelo menos 117” nas próximas eleições legislativas. Até lá, a maioria absoluta do PS não deve intimidar os deputados do PSD, que devem esforçar-se por demonstrar que a revisão constitucional é importante para a vida dos portugueses, além de “olharem ainda mais” para a desigualdade de género.

Todos os comensais receberam duas latas de conservas, uma de atum e outra de sardinhas (com datas de validade a terminar no final de 2026, ano de legislativas, e 2027), juntamente com um cartão assinado pelo líder da bancada parlamentar. Joaquim Miranda Sarmento justificou o gesto “simbólico” como um apoio à indústria conserveira e numa altura de “dificuldades” para muitos portugueses. Houve igualmente troca de prendas entre o líder parlamentar e o líder do partido: Miranda Sarmento deu uma réplica da chave do Palácio de São Bento a Montenegro, este retribuiu com suportes para livros. E, no final, houve uma pequena atuação de um grupo de cante alentejano.