Cansado e "a precisar de férias"? Socialistas "desconfortáveis" com tom de António Costa

Primeiro foi a entrevista à revista Visão, publicada na quinta-feira, onde aparece com pose e tom “absolutista”, depois foi a resposta “infeliz” que deu aos jornalistas no final do Conselho Europeu, em Bruxelas, sobre o facto de não ter ligado a Carlos Moedas por causa das inundações em Lisboa - que culminou num pedido de desculpas público no dia seguinte. O tom e a forma como o primeiro-ministro tem falado, que encaixa que nem uma luva na narrativa do “rolo compressor da maioria absoluta”, pôs várias vozes socialistas de pé atrás: enquanto uns veem sinais de comparação com maiorias absolutas de má memória, de José Sócrates e Cavaco Silva, outros tentam encontrar explicações mais “humanas” para desvalorizar os “tiques”: “Estamos todos a precisar de férias.”

