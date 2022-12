As 10 questões que João Gomes Cravinho tem de esclarecer sobre a corrupção na Defesa

O ex-ministro da Defesa Nacional João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, vai ao plenário da Assembleia da República esta terça-feira à tarde responder aos deputados, na sequência de um agendamento potestativo para um debate de urgência da responsabilidade do Chega. O tema são as suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa, que levaram à operação Tempestade Perfeita e à detenção do ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN), Alberto Coelho, e de outros dois altos funcionários (num processo que já conta com 19 arguidos).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler