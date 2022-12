Ministra promete apoios para cheias "o mais breve possível" e anuncia luz verde da Europa para segundo tranche da bazuca

A audição à ministra da Presidência no Parlamento tinha começado por se centrar na pesada pasta do PRR, a bazuca europeia que o Governo garante estar a executar no tempo próprio, mas que a oposição insiste, recorrendo a declarações de entidades independentes, que os atrasos estão à vista e que o dinheiro não está a chegar ao tecido empresarial. Mas depressa passou por outros dois temas importantes, que também passam pela alçada de Mariana Vieira da Silva: os apoios aos estragos das cheias das últimas semanas e a política económica do Governo para fazer face à subida dos preços.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler