Governo dá apoios para não acabar o ano com cofres cheios

E quando menos se esperava, uma “prenda de Natal”. A poucos dias do fim do ano, o Governo anunciou que cerca de um milhão de famílias vai receber um apoio extra de €240, pago na véspera de Natal, para fazer face ao aumento dos preços do cabaz alimentar. Ao contrário do apoio de €125 que chegou ao bolso da maioria dos contribuintes em outubro, este cheque será apenas para as famílias mais vulneráveis, que beneficiam da tarifa social de eletricidade ou de prestações sociais mínimas — as mesmas que receberam em abril e em julho um total de €120 euros para compensar a inflação.

Ao todo, segundo as contas da ministra do Trabalho, esta família-tipo, com rendimentos baixos e com filhos, chegará ao fim do ano com um apoio extra de €760 do Estado. A isto acrescem os €500 milhões que o ministro das Finanças libertou para engrossar o apoio às empresas no que diz respeito à fatura energética, e que os ministros do Ambiente e da Economia anunciaram esta semana, falando num “enorme esforço financeiro”. Tudo medidas tomadas à beira do fecho das contas do Estado, que, perante um crescimento económico maior do que o previsto e uma receita fiscal que continuou a aumentar à boleia da inflação, salvam o Governo da “vergonha” de chegar ao fim de um ano de crise com os cofres com mais dinheiro do que era suposto.