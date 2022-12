Só os liberais apoiaram Chega para criar comissão de inquérito sobre "ingerência" de António Costa na banca

As revelações explosivas do antigo governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, no livro “O Governador”, levaram o Chega a avançar com uma proposta de inquérito parlamentar para apurar os factos relatados. Esta quarta-feira, André Ventura condenou, em plenário, a alegada interferência do primeiro-ministro no BIC e Banif, apelando à viabilização da comissão de inquérito. Mas, sem surpresa, o partido voltou a surgir praticamente isolado.

