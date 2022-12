Parlamento debate 3.ª feira “suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa” a pedido do Chega

O debate de urgência no parlamento pedido pelo Chega sobre “suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa Nacional” foi agendado para a próxima terça-feira, decidiu hoje a conferência de lideres.

O Chega anunciou na terça-feira que requereu o agendamento potestativo de um debate de urgência sobre as investigações que envolvem o Ministério da Defesa para ouvir João Gomes Cravinho, ex-ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros, dar explicações ao parlamento.

Na semana passada, a Polícia Judiciária desencadeou, em coordenação com o Ministério Público, a operação “Tempestade Perfeita”, que resultou em cinco detenções, entre as quais três altos quadros da Defesa e dois empresários, num total de 19 arguidos, que respeita ao período em que João Gomes Cravinho tutelou aquele ministério.

Hoje, na Comissão de Defesa Nacional, o PS chumbou as audições do ministro dos Negócios Estrangeiros e do secretário de Estado da Defesa sobre a investigação “Tempestade Perfeita” pedidas pelo PSD, com o argumento de que o Chega já agendou um debate com Cravinho.

O requerimento foi chumbado com os votos contra do PS e os votos favoráveis de PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. O Bloco de Esquerda não marcou presença na reunião.