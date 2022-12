Referendo à eutanásia? No Mundo, só aconteceu duas vezes

Na Europa, a eutanásia é legal em quatro países – Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e Espanha – e o suicídio assistido noutros cinco – Alemanha, Suíça, Suécia, Áustria e Itália. Em nenhum destes casos a sociedade civil foi chamada a votar através de referendo. Para saber a primeira vez em que a população foi consultada a fim de decidir a legalidade da eutanásia ou do suicídio assistido é necessário sair de território europeu e recuar até 1994, ao estado de Oregon, nos Estados Unidos da América. O feito só voltou a acontecer 26 anos depois, quando a Nova Zelândia, em 2020, aprovou, em referendo, a eutanásia com 65% de votos a favor. Se o projeto de resolução do PSD a pedir um referendo sobre a despenalização da eutanásia, anunciado esta segunda-feira, for aprovado, Portugal poderá tornar-se o terceiro local do mundo a aprovar a morte medicamente assistida através de referendo.

