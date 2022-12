PCP: Raimundo fez 1816 quilómetros em 19 dias, mudou o tom sem inverter a marcha

Mal recebeu luz verde — e unanimidade — do Comité Central para assumir os comandos da máquina comunista, Paulo Raimundo iniciou a rodagem de secretário-geral do PCP. “Sem nenhuma obsessão de tornar, rapidamente, um desconhecido em conhecido”, como revelou numa das seis entrevistas que deu em apenas três semanas de liderança, o novo homem forte do PCP não perdeu tempo e foi um todo o terreno. O estilo mudou na condução comunista, mas nesta rodagem não há lugar para qualquer inversão de marcha na estratégia política traçada.

Já esteve em sete concelhos, percorreu perto de 2 mil quilómetros de estrada e a sua agenda oficial regista a presença em dois comícios, uma manifestação, um colóquio e dois almoços-convívio. A estreia de Raimundo está a ser feita a alta velocidade e a atender a várias frentes: teve um encontro internacional (com o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva), recebeu uma delegação dos “Verdes”, foi à ópera a São Carlos ver a “Blimunda” de José Saramago e até já põe o pé em feiras — a do móvel, hoje mesmo, na Alfândega do Porto.