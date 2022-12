Remodelação: da aviação para o Tesouro, uma surpresa de última hora

Foi uma surpresa a nomeação de Alexandra Reis, ex-administradora da TAP e presidente da NAV, para secretária de Estado do Tesouro. Na terça-feira, dia em que Alexandra Reis iria participar num debate promovido pelo Conselho Económico e Social e o “Público” sobre o futuro aeroporto, não se suspeitava que iria fazer parte da equipa de Medina. O telefonema final das Finanças terá chegado por volta da hora de almoço, quando começou a ser claro que iria haver uma remodelação no Governo e que o anúncio seria feito em horas.

Com fama de ser uma negociadora dura, Alexandra Reis, licenciada em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações, pela Universidade de Aveiro, não tem experiência política, mas ganhou calo na sequência da nacionalização da TAP, onde estava como administradora e onde foi um dos rostos mais visíveis na aplicação do plano de reestruturação, no que diz respeito ao corte de trabalhadores, durante o período quente que levou à saída de cerca de 3 mil pessoas. Conhece bem o Ministério das Finanças — onde tinha como interlocutor Miguel Cruz, então secretário de Estado do Tesouro — por causa da reestruturação e do layoff, a TAP foi de longe a empresa mais apoiada por este regime. Tem uma boa relação com Pedro Nuno Santos, o ministro com a tutela da TAP, que tem elogiado o trabalho de Alexandra Reis. Trunfos que podem fazer da nova secretária de Estado um elo relevante na ponte entre Medina e Pedro Nuno Santos, nos muitos dossiês que os dois têm de partilhar.