Remodelação: Cilínio sai do IAPMEI para salvar o IAPMEI

A Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), de onde chega o novo secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio — ainda só pagou cerca de €30 milhões (ou seja, 1%) do envelope de €2,3 mil milhões que gere para as empresas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Os apoios às Agendas de Inovação e a Empresas 4.0 já começaram a ser pagos. Mais atrasados estão os apoios à Descarbonização da Indústria.

Dos vários organismos do Ministério da Economia, o IAPMEI é o principal responsável pela distribuição dos fundos europeus às empresas. E dos vários diretores do IAPMEI, Pedro Cilínio era quem se afirmara como principal responsável pela aceleração da análise das candidaturas e pagamentos aos empresários.