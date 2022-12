Depois do Aliança, com novo partido Ossanda Líber aponta "à direita do PSD e à esquerda do Chega"

Ossanda Líber já foi vice-presidente do Aliança, partido fundado por Santana Lopes, candidata independente à câmara de Lisboa, nas últimas autárquicas pelo movimento Somos todos Lisboa, agora prepara-se para lançar um partido. E o Nova Direita já começou a dar nas vistas na capital. Os outdoors estão em zonas estratégicas, como Entrecampos, Saldanha ou os acessos à 2ª circular, mas ainda falta quase tudo o resto, das assinaturas, o aval do Tribunal Constitucional e mesmo o programa eleitoral. Definido está espaço político que quer ocupar, “à direita do PSD e à esquerda do Chega”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler