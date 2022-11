Um costista de sempre: Mendonça Mendes deixa Medina para ser adjunto de Costa

Tem um perfil mais político do que técnico, por isso o fato de política pura que veste o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro assenta-lhe melhor que o da pasta dos Assuntos Fiscais, onde o seu nome foi recebido com alguma estranheza quando foi nomeado em junho de 2020, no momento em que João Leão substituiu Mário Centeno na pasta das Finanças. António Mendonça Mendes, irmão da ministra adjunta Ana Catarina Mendes é o novo braço direito de António Costa, e o Presidente da República já aceitou o nome.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler