Portugueses não querem alteração da idade de voto

Em Portugal, o tema do direito de voto aos 16 anos tem feito aparições discretas e ocasionais na discussão pública e parlamentar, designadamente por iniciativa do Bloco de Esquerda e do PAN. Atualmente, a redução da idade de voto para os 16 anos consta de propostas de revisão constitucional do PSD e do Livre, tendo o PS já manifestado a sua discordância em relação a esta possibilidade. São muitos os argumentos jurídicos, normativos e políticos que podem ser mobilizados tanto a favor como contra a redução da idade mínima do voto, mas no que resta deste texto abordamos o problema a partir de uma questão mais concreta: qual é a opinião da população portuguesa sobre esta matéria?

Os dados empíricos aqui apresentados foram recolhidos no âmbito do projeto “Mecanismos e impactos da abstenção eleitoral em Portugal”, que codirigimos e que é promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos desde 2021. Neste projeto, que está ainda em curso e cujos resultados finais serão divulgados em 2024, combinamos dados de natureza qualitativa e quantitativa para compreender melhor o que leva a que os portugueses votem em diferentes tipos de eleição. Um dos instrumentos de que fazemos uso é um inquérito a uma amostra representativa da população portuguesa, composta por 2700 pessoas. O inquérito foi realizado entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 por via telefónica e online.

