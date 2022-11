Lisboa recusa transferência de competências do Governo

As críticas vêm de trás e agora materializaram-se: a Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai recusar a transferência de competências do Governo para a área da saúde. Previstas no Orçamento do Estado para 2023 aprovado esta sexta-feira, as verbas para a capital vão bater na trave, confirma Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da autarquia. “A manter-se assim, só se formos obrigados.”

O processo tem sido considerado insuficiente por uma série de autarquias, com destaque para a Câmara do Porto, que, por decisão do presidente, Rui Moreira, abandonou mesmo a Associação Nacional de Municípios. Em causa estão “muito mais” do que as verbas, explica Anacoreta Correia. “Sentimos que o Estado central está a procurar transferir logística e gestão de património sem transferir nada de relevante na área da saúde.”

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.