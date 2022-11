Lisboa: Esquerda vai chumbar isenção de IMT para jovens até 35 anos

É o primeiro travão a uma grande bandeira de Carlos Moedas. Os partidos de esquerda, que em conjunto formam maioria na Câmara Municipal de Lisboa (CML), preparam-se para aprovar uma proposta alternativa quando for votada a isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para jovens até aos 35 anos na compra de casas até 250 mil euros. O que, na prática, significa chumbar a medida do executivo PSD/CDS.

A informação é confirmada ao Expresso por várias fontes partidárias, entre elas Inês Drummond, líder do PS na autarquia. “Achamos que a isenção de IMT é uma medida socialmente injusta”, diz a vereadora, uma vez que “só serve” quem tem liquidez para pagar uma entrada. “Quantos jovens têm essa capacidade?”