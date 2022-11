O périplo de Costa, sem gravata, para tranquilizar e mobilizar o PS

Começou no Cartaxo, distrito de Santarém, na manhã de sábado, e antes da hora de almoço já estava na Covilhã, em Castelo Branco. A meio da tarde, um salto a Sabrosa, Vila Real, a tempo de estar às 18h em Braga e uma hora e meia depois em Gondomar, no distrito do Porto. No dia seguinte, a dose repetiu-se: Lisboa, Vidigueira, Lagos. Antes de arrancar a semana em que, no Parlamento, vai ficar fechado o dossiê do Orçamento do Estado (OE), António Costa tirou a gravata de primeiro-ministro e percorreu o país de norte a sul em apenas dois dias para cumprir funções de secretário-geral de um PS que sustenta o governo de maioria absoluta e que não pode ser esquecido.

