Paulo Raimundo altera discurso do PCP sobre a Ucrânia

Um raide de entrevistas — duas à televisão, uma à Lusa e outra a uma rádio e a um jornal — marcou a apresentação pública do novo secretário-geral do PCP. E, nesta semana de estreia de Paulo Raimundo, houve um tema sempre presente no guião de perguntas dos jornalistas: a atitude tomada pelos comunistas sobre a guerra da Ucrânia e a sua recusa em reconhecer a invasão russa. “Eu compreendo a dificuldade de compreensão da nossa posição”, confessou à CNN o líder comunista logo no seu segundo contacto com a comunicação social.

